دخول المعبر البري بأولاد مومن في سوق أهراس حيز الخدمة

تم وضع حيز الخدمة لمركز العبور البري تم أمس الأحد بمنطقة لفويض ببلدية أولاد مومن الحدودية بولاية سوق أهراس.

وفي تصريح خص له مدير الإدارة المحلية الصديق نواصرة وأج أوضح بأن هذا المركز الذي يبعد عن عاصمة الولاية بـ50 كلم.

واضاف نواصرة أن هذا المعبر يعتبر إنجازا استراتيجيا من حيث تسهيل حركة سير المركبات أوالمسافرين ونقل البضائع باتجاه دولة تونس المجاورة.

وأضاف نواصرة أنه تطلب إنجازه هذا المعبر غلافا ماليا قدر بـ1.3 مليار دج وطاقة استيعاب مركز العبور البري بمنطقة لفويض تقدر بـ500 مركبة في الساعة للمسافرين ولنقل البضائع.

ويتكون هذا المعير من جناح للدخول وآخر للخروج مزودين بـ16 شباكا للمراقبة إضافة إلى مبنى إداري يضم 88 مكتبا وبهوين للاستقبال دخولا وخروجا. وكذا سكنات وظيفية لفائدة الإطارات العاملة بالمركز في انتظار استكمال باقي الأشغال على غرار قاعدة للحياة تضم جناحين 2 لإيواء أعوان كل من الجمارك وشرطة الحدود.

كما ويتربع هذا المركز على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 8 هكتارات ويتوفر على جميع الشروط الضرورية الخاصة بعمل مصالح الجمارك الجزائرية وشرطة الحدود.

وأكد ذات المسؤول أن تم تخصيص جزء من هذا المركز لعبور شاحنات الوزن الثقيل وذلك في إطار التبادل التجاري بين البلدين.