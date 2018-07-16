دخول القطار الرابط بين عنابة والعاصمة حيز الخدمة إبتداءا من يوم الأربعاء

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أنها سوف تضع حيزالخدمة إبتداءا من يوم الأربعاء 18 قطار يربط بين عنابة والعاصمة.

وهذا بعد أن تم إعادة تهيئته على مستوى الخطوط الكبرى التي تربط بين مدينة عنابة والجزائرالعاصمة لإستخلاف قطار العربات القديمة.

حيث أن هذا القطار الجديد مركب من عربات مراقد وعربات بأماكن للجلوس توفر كل وسائل الراحة حسب المعايير العالمية.

كما يتوفر على التكييف ونظام جديد لإعلام المسافرين، أغطية الفرش وشراشف جديدة صحية.

إضافة إلى مضيفين يسهرون على راحة المسافرين، مع توفير خدمة التنظيف خلال الرحلة، وتقديم وجبة فطور الصباح مجانية. وخدمة القراءة، فضلا عن غيرها من المعروضات للبيع على متن القطار.

وسيتم وضع قطارات جديدة معادة التهيئة لخدمة خطوط أخرى كل ما تم تسليمها من طرف وحدة الصيانة بسيدي بلعباس.