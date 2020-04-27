دخول المحطة الجوية الجديدة لوهران حيز الخدمة العام القادم

من المقرر دخول حيز الخدمة المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي لوهران أحمد بن بلة خلال السداسي الأول من العام القادم 2021.

وكشف لواج المدير العام لمؤسسة تسيير مطارات الغرب أن المحطة الجوية الجديدة ستدخل حيز الخدمة خلال السداسي الأول من العام القادم على أقصى تقدير على أن تسبقها سلسلة من التجارب التقنية.

واضاف عبد القادر كسال أن نسبة تقدم أشغال هذا المشروع الذي تتكفل بتجسيده شركة كوسيدار، تتجاوز 95 بالمائة.

في حين إنتهت مرحلة وضع التجهيزات على غرار المصاعد الآلية والبساط الخاص بالأمتعة وكذا وضع كاميرات المراقبة وغيرها.

وأوضح ذات المسؤول أن المحطة أوقفت عمالها بسبب كورونا الى جانب توقف بعض شركات المناولة على غرار الشركة الاسبانية التي تتكفل بوضع بعض التجهيزات الخاصة بالمحطة الجوية الجديدة.

واشار كسال أن التكلفة الإجمالية للمشروع حاليا 38 مليار دينار بما فيها منطقة للشحن استيراد وتصدير وفقا للمعايير الدولية.

وتتربع مساحة المحطة 4 ألاف متر مربع وذلك بعدما تم تهيئة مستودعات قديمة.

وتقدر طاقة معالجة المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي لوهران “أحمد بن بلة” ب 5ر3 مليون مسافر سنويا قابلة للتوسعة إلى 6 ملايين مسافر سنويا.