دخول المحطة المعيارية لتوليد الكهرباء بالمنيعة حيز الخدمة جزئيا

قام وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بوضع حيز الخدمة الجزئي لمشروع إنجاز المحطة المعيارية لتوليد الكهرباء بالمنيعة بطاقة إنتاجية تبلغ 80 ميغاوات.

وجاء هذا خلال زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها وزير الطاقة بولاية المنيعة، أين قام وزير الطاقة والمناجم. بوضع حيز الخدمة الجزئي لمشروع إنجاز المحطة المعيارية لتوليد الكهرباء بالمنيعة بطاقة انتاجية تبلغ 80 ميغاوات.

جدير بالذكر، أن هذه المحطة المتربعة على مساحة 20 هكتار، تأتي لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. وتأمين إمدادات وتعزيزها لضمان جودة واستمرارية الخدمة.

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