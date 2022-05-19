دخول المنصة الرقمية لمتابعة الحليب المدعم حيّز الخدمة بالأسابيع القادمة

قال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة، أحمد مقراني، أن المنصة الرقمية المتعلقة بمتابعة وتأطير عمليات إنتاج وتوزيع الحليب المدعم ستدخل حيز الخدمة “في الأسابيع القليلة القادمة.

وأشار مقراني في تصريح “لـوأج”، أن التحسن في الوفرة وما تبعه من إنخفاض في الأسعار. راجع إلى المجهودات التي يبذلها القطاع. من خلال العمليات الناجحة لأعوان الرقابة بالتنسيق مع المصالح الأمنية. والرامية إلى وضع حد لظاهرة المضاربة. كما تسعى مصالح القطاع من خلال هذه العمليات إلى تكثيف المراقبة الميدانية على أسواق الجملة مع التركيز على احترام أسعار المنتجات المدعمة.

كما أضاف مقراني، أن قانون مكافحة المضاربة الذي دخل حيز التنفيذ بداية السنة الجارية ساهم بشكل كبير في عودة الإستقرار إلى شبكات التوزيع. التي أصبح القطاع يتحكم فيها بشكل أفضل. لاسيما ما يخص الحليب المدعم، السميد والفرينة، زيت المائدة والسكر الأبيض.

وفي سياق ذي صلة، كشف ذات المسؤول، بأن المنصة الرقمية المتعلقة بمتابعة وتأطير عمليات إنتاج وتوزيع الحليب المدعم ستدخل حيز الخدمة في الأسابيع القليلة القادمة. بعد إعتمادها من طرف قطاعي الفلاحة والتجارة.

كما تم وضع هذه المنصة الرقمية بعد نتائج التقييم المنجز من طرف قطاع التجارة. الذي أظهر وجود اختلالات في التوزيع ووجود أكثر من 400 بلدية لم تكن معنية بعملية التوزيع.

وأكد مقراني، أن هذه المنصة ستكون بمثابة الإنطلاقة في مجال الاعتماد على الرقمنة والتسيير وفق بيانات معلوماتية محينة. للتحكم في شبكات توزيع جميع المنتجات ذات الإستهلاك الواسع ومحاربة كل أشكال التحايل والغش. وتحويل المواد المدعمة إلى استعمالات أخرى غير تلك المنصوص عليها في التنظيم الساري.

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