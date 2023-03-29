قناة النهار دخول “الموز المحلي” للأسوق لكسر الأسعار خلال الشهر المبارك بقلم قناة النهار نشر في 29 مارس 2023 - 15:47 شارك غرِّد أرسل 142 0 دخول “الموز المحلي” للأسوق لكسر الأسعار خلال الشهر المبارك إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0nSNq اقرأ أيضا صريح جدا: هذه هي الأكلات التي يشتهيها الجزائريون في شهر رمضان قناة النهار 24 مارس إعادة إفتتاح الإستعجالات الطبية بخروبة بعد ترميمها قناة النهار 23 مارس طيب معانا : سلطة سيزار 🥗دجاج بصلصة الفطر 🍗🍄وموخيتو بالعسل 😋 قناة النهار 26 مارس "نوال زعتر:" كمية إنتاج المسلسلات كاين هذا رمضان وراني فرحانة قناة النهار 26 مارس كارثة..انهيار آخر لبناية بحي البلاطو بوهران قناة النهار 13 مارس شركة "سوقرال" تضع مخططا خاصا بشهر رمضان الفضيل قناة النهار 23 مارس فاسألوا: صيام يوم الشك قناة النهار 20 مارس منابر السلام : رمضان..مدرسة النفس قناة النهار 23 مارس واش داني / تروح تشري باتيسري يعضلك واحد منها😂😂 واش ديرلو ؟! طاح مع واحد معياف ومنارفي قناة النهار 24 مارس الرئيس الأوغندي يضع إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة قناة النهار 12 مارس