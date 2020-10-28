دخول حيز الخدمة الجسر الكبير بالحمدانية

وضع وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي اليوم الأربعاء حيز الخدمة الجسر الكبير بالحمدانية، تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الكريم.

واوضح بيان الوزارة أن مراسيم إفتتاح الجسر كانت بحضور والي ولاية المدية.

ويعتبر هذ الجسر الكبير الذي وضع حيز الخدمة اليوم هو الشطر المتبقي من الطريق السيارشمال-جنوب في جزئه الرابط بين الشفة والبرواڨية.

وهذا إنطلاقا من انطلاقا من حوش المسعودي بالحمدانية الى غاية الغزاغزة بالمدية، وهو محور يمتد على مسافة 7 كلم

وأشرفت على إنجازه الشركة العمومية الجزائرية SAPTA حيث سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية و فك العزلة .