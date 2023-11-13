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دخول خط إنتاج مسطحات الحديد حيز النشاط خلال السداسي الثاني من 2024

بقلم ع.ع
دخول خط إنتاج مسطحات الحديد حيز النشاط خلال السداسي الثاني من 2024
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كشفت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أن مجمع توسيالي للحديد والصلب يعتزم إطلاق خط لإنتاج مسطحات الحديد خلال السداسي الثاني من سنة 2024.

وحسب بيان للوزارة، تم الاعلان عن ذلك خلال استقبال الوزير علي عون، للمدير العام لمجمع توسيالي، ومقره بوهران. والذي سمح بالوقوف على مدى تقدم مشاريع المجمع وطموحاته المستقبلية. خاصة ما تعلق منها بالرفع من وتيرة الإنتاج وتكثيف النشاط وولوج الأسواق الخارجية.

وقدم المدير العام للمجمع آلب توبكوغلو عرضا حول مشروع توسيع وتنويع المنتوجات من خلال تصنيع مسطحات الحديد. حيث سيدخل خط الانتاج حيز الاستغلال خلال السداسي الثاني من سنة 2024. ليصل عدد العمال إلى 6500 عامل، وفق بيان للوزارة، يضيف البيان.

كما أكد عون على ضرورة الإسراع في تجسيد التوسعة، وزيادة نسبة الإنتاج، خاصة وأن المجمع يعتبر قطبا مهما لتلبية حاجيات السوق في مادتي الحديد والصلب”، يضيف نفس المصدر.

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