دخول خط جديد يربط بين محطة القطار لمطار هواري بومدين بمحطة رقم 01

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها “إيتوزا”. عن دخول خط جديد يربط بين محطة القطار لمطار هواري بومدين الدولي. بمحطة رقم 01.

وحسبما أفاد به بيان للمؤسسة، فإنه إضافة إلى الخطوط الرابطة بين ساحتي الشهداء، أودان و المحطة البرية الخروبة بمطار الجزائر الدولي. تعلم المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”. زبائنها الكرام عن دخول رحلات جديدة حيز الخدمة على مستوى مطار الجزائر هواري بومدين. ابتداء من 10 جويلية 2023.

وحسب البيان فإن الرحلات ستربط بين محطة القطار التابعة للمطار – محطة الحافلات – المحطة الدولية ذهاب إياب – المحطة 1 – محطة القطار.

كما ستكون الرحلات الأولى من الساعة الخامسة والنصف صباحا. إلى غاية الساعة العاشرة والنصف مساء. حيث يكون سعر التذكرة 20 دج.