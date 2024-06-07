دخول خط جوي داخلي جديد حيز الخدمة

تم اليوم الجمعة تدشين خط النقل الجوي الجديد المنيعة - قسنطينة الذي تضمنه شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وحسب مصالح ولاية المنيعة سيعطي هذا الخط الجوي الجديد ديناميكية جديدة لتنقل المسافرين نحو الولايتين.

ومن شأن هذا الخط الجديد تعزيز حركية السياحة الداخلية بالجزائر بإعتبار أن الولايتين منطقتين سياحيتين. وكذا تسهيل تنقل العمال والمستثمرين

بالمناسبة أشار والي المنيعة بن مالك مختار لدى إشرافه على تدشين هذه الرحلة الجوية الجديدة، أن هناك جهود تبذل بالتنسيق مع السلطات العمومية من أجل برمجة وفتح خط جوي جديد يربط بين ولايتي المنيعة ووهران.

وأكد مدير النقل بوشامة حسين في تصريح لوأج أن هذه الرحلة الجوية هي الأولى التي تندرج ضمن الرحلات الإضافية التي برمجت على مستوى التراب الوطني.