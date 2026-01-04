دخول دفتر الشروط المنظم لنشاط البريد السريع حيّز التنفيذ

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الأحد، عن دخول دفتر الشروط المنظم لنشاط البريد السريع. ونقل الطرود، وخدمات التوصيل (Last Mile Delivery) حيّز التنفيذ. وذلك في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى عصرنة هذا النشاط الحيوي، وتعزيز حماية حقوق الزبائن. ودعم منظومة التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الوطني.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا المكسب التنظيمي يأتي “لفائدة الزبائن الجزائريين. تتويجًا لمسار من العمل والتشاور المنتظم. انطلق منذ اللقاء الأول الذي ترأسه الوزير سيد علي زروقي مع متعاملي البريد السريع يوم 09 سبتمبر 2025. بحضور إطارات القطاع ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.، حيث تم، آنذاك، وضع الأسس الكبرى لإطار تأطيري حديث يستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها هذا النشاط”.

وأضاف البيان أنه خلال ذلك اللقاء، شدد الوزير “على الأهمية الإستراتيجية لنشاط البريد السريع في دعم التجارة الإلكترونية. وضرورة تأطيره ضمن مقاربة توازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المستهلك. مع التأكيد على جملة من المبادئ الجوهرية من أجل تقديم خدمة زبائن لائقة. على رأسها: تحسين جودة الخدمات، احترام آجال التسليم، حماية المعطيات الشخصية. التكفل الفعّال بانشغالات الزبائن، تعميم وسائل الدفع الإلكتروني، واعتماد هوية تجارية وهندام مُوحد”.

وانطلاقًا من هذه الرؤية، وبتنسيق وثيق مع سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، تم استكمال المسار التنظيمي. عبر إعداد وإقرار دفتر شروط واضح وعصري، يضع إطارًا مرجعيًا موحدًا لممارسة النشاط. ويكرّس منطق التنظيم والمرافقة بدل الردع، ويعزز الثقة بين المتعاملين والزبائن.

وأضاف المصدر ذاته أن “دخول هذا الدفتر حيز التنفيذ يجسد ثمرة عمل مؤسساتي تكاملي. يعكس الدور المحوري الذي اضطلعت به الوزارة في استشراف الحاجة إلى هذا الإطار. وتنشيط النقاش حوله، والدور التنظيمي لسلطة الضبط في ترجمته ضمن الصيغة القانونية والتنظيمية المعمول بها”.

وأكدت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في هذا السياق، التزامها بمواصلة مرافقة المتعاملين في هذا المجال. والعمل على هيكلة قطاع البريد السريع بما يضمن خدمات أكثر موثوقية وشفافية للمواطنين. ويساهم في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.

