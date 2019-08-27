دخول شبكة الألياف البصرية حيز الخدمة بتندوف

دخلت شبكة جديدة للألياف البصرية حيز الخدمة على مستوى حي المستقبل ببلدية تندوف، حسب المديرية العملية لاتصالات الجزائر لذات الولاية.

كما أوضح المدير العملي لاتصالات الجزائر بالنيابة، محمد نويجم، أنه سيتم تعميم هذه التقنية الجديدة بصفة تدريجية في هذه المنطقة

وهو ما سيسمح للمشتركين بالاستفادة من خدمة الأنترنت ذات التدفق العالي كما أنها ستساهم في تحسين خدمات الهاتف الثابت

من جانب آخر، سجلت أشغال إعادة تأهيل الشبكة الهاتفية المتدهورة على مستوى بعض أحياء وسط الولاية،

على غرار تندوف لطفي، القصابي و رمضانين، التي أطلقت بداية العام الجاري تقدما ملحوظا في وتيرة الإنجاز بنسبة 54 %.