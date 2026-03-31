دخول شحنة جديدة من الأغنام المستوردة إلى ميناء الجزائر

رست الباخرة Falcon يوم الثلاثاء، بالرصيف رقم 22/2، القادمة من رومانيا والناقلة لرؤوس الأغنام المستوردة لعيد الأضحى بميناء الجزائر.

وطبقا للجهاز التنظيمي المكلف بمعالجة هذا النوع من السفن المحملة بالأغنام، هيأت مصالح مؤسسة ميناء الجزائر جميع الوسائل البشرية واللوجيستية لمعالجة الباخرة. قصد إنزال أضاحي العيد في أحسن الأحوال قبل تحويلها إلى المواقع المخصصة لإستقبالها.

وجاء العملية في إطار السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية بأضاحي العيد. وتجسيدا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل بإتخاذ الترتيبات التنظيمية الازمة لتسهيل هذه العملية.

