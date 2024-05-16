دخول مجاني لأنصار مولودية وهران في مواجهة وفاق سطيف

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران، اليوم الخميس، عن مجانية دخول الأنصار، في مواجهة وفاق سطيف، برسم الجولة 26 من الرابطة المحترفة الأولى.

والتي ستجرى بملعب الشهيد أحمد زبانة، غدا الجمعة، بداية من الساعة الخامسة مساء.

وحسب بيان إدارة “الحمراوة، عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، فقد تم قبول طلب السماح بالدخول المجاني للأنصار، في مواجهة وفاق، من طرف الجهات المختصة.

وأوضح ذات البيان، أن عملية الدخول إلى الملعب الذي سيحتضن المواجهة بين مولودية وهران ووفاق سطيف، ملعب زبانة، ستبدأ مباشرة بعد صلاة الجمعة.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة نادي مولودية وهران، في إطار تقديم الدعم المعنوي لرفقاء بن عياد، للظفر بالثلاث النقاط، ومغادرة المنطقة الحمراء في سلم ترتيب البطولة، حيث يحتل الحمراوة المركز 15 قبل الأخير برصيد 23 نقطة، وبفارق الأهداف عن نجم بن عكنون.