دخول مجاني لـ”الحواتة” في مواجهة مقرة

أعلنت إدارة ترجي مستغانم، عن مجانية الدخول لأنصارها، في لقاء الجولة المقبلة أمام الضيف نجم مقرة.

ويستقبل الترجي، صاحب المركز ما قبل الأخير، برصيد 22 نقطة، نجم مقرة، الذي يتقدم عليه بنقطتين فقط، يوم السبت المقبل، في قمة البقاء.

وكشفت إدارة مستغانم، في بيان لها اليوم الاثنين. بأن دخول أنصارها سيكون مجانا في اللقاء المندرج ضمن فعاليات الجولة الـ 24 من البطولة المحترفة.

مشيرة في الأخير، إلى أن الفريق يبقى بحاجة إلى وقف أنصاره وتشجيعاتهم. لاسيما في هذا الوقت الحساس الذي يمر به رفقاء القائد، جمال بلعمري.