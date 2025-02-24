دخول محطة تيغرمت لتحلية مياه البحر ببجاية مرحلة التدفق التجريبي

أعلن مجمع سوناطراك، الأحد، عن دخول محطة تيغرمت لتحلية مياه البحر بولاية بجاية مرحلة التدفق التجريبي.

وأوضح بيان لسوناطراك أن هذه المرحلة تعتبر الخطوة الأولى لتشغيل المحطة ووضعها قيد التجريب التقني الشامل. تمهيدا لتوجيه الكميات الأولى من المياه المحلاة إلى شبكة التوزيع.

وسيسهم مصنع تحلية مياه البحر لبجاية عند وصوله إلى طاقته الإنتاجية الكاملة. في تعزيز قدرات التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة ساكنة الولاية، وفقا لنفس ابيان.

كما أشار المصدر نفسه، أن الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميا، مما يمكنها من تلبية احتياجات حوالي 3 ملايين مواطن.

وتشرف الشركة الجزائرية للطاقة (فرع مجمع سوناطراك) على هذا المشروع الذي تنجزه الشركة الوطنية للقنوات التابعة للمجمع العمومي أيضا.

ويندرج مصنع تحلية مياه البحر لبجاية ضمن المشاريع الاستراتيجية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إطار البرنامج التكميلي لتعزيز الأمن المائي في الجزائر، حيث يشمل هذا البرنامج إنشاء خمس مصانع رئيسية لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميا لكل مصنع.

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