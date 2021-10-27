دخول محطة زرالدة بالعاصمة لتحلية مياه البحر حيز الخدمة

دخلت اليوم محطة زرالدة بولاية الجزائر لتحلية مياه البحر حيز الخدمة بعد إعادة تهيئتها. لتصبح طاقة إنتاجها 10 الاف متر مكعب يوميا. بهذا سيتم تلبية حاجيات سكان بلديتي معالمة وزرالدة أي 65000 ساكن. وحضر مراسيم التدشين كل من وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، بالإضافة إلى والي الجزائر يوسف شرفة.

وكانت ذات المحطة في حالة توقف قبل إعادة تهيئتها طاقتها الانتاجية لا تتجاوز 5000 متر مكعب يوميا.ليتم اعادة تهيئتها بوسائل تكنولوجية جد متطورة لترتفع طاقتها الانتاجية بصفة محسوسة. وسيتمكن الان سكان بلديتي معالمة وزرالدة من التزود اليومي والمستمر بالماء الشروب.

وفي سياق ذاته تم تدشين محطة تحلية مياه البحر ببلدية عين البنيان بسعة مماثلة قدرت بـ 10000 متر مكعب يوميا. كما كانت محطة تحلية مياه البحر بشاطئ النخيل في سطاوالي قد دخلت حيز الخدمة. وذلك بعد عملية توسعة بسعة 75000 متر مكعب يوميا.

ويدخل مشروع محطة زرالدة ضمن البرنامج الاستعجالي الذي وضعته وزارة الموارد المائية والامن المائي لمواجهة العجز المائي في العاصمة. بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطتين أخرتين لتحلية مياه البحر بشاطئ النخيل و إنجاز ثلاثة محطات جديدة في كل من قورصو وبرج الكيفان والمرسى.