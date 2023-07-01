دخول مخطط وقائي لمكافحة الجراد حيز التنفيذ بداية من جويلية

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم السبت، عن دخول مخطط وقائي واستباقي حيز التنفيذ بداية من جويلية الجاري، وذلك في إطار المكافحة الوقائية لآفة الجراد بتجنيد كل الإمكانيات المادية و البشرية اللازمة.

وأوضح بيان للوزارة أن هذا المخطط العملياتي يتمثل في تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية. بداية من جويلية الجاري، باستعمال وسائل التدخل لكل بلدان المنطقة الغربية لإفريقيا. وكذا التقنيين المختصين من وحدات مكافحة الجراد للبلدان المعنية. لتعزيز نظام الاستكشاف المعمول به حاليا لرصد تحرك الجراد في بلدان الساحل الافريقي،لا سيما جمهورية موريتانيا.

وتمت المصادقة على هذا الاجراء الوقائي والاستباقي من أجل التصدي الوقائي لظاهرة الجراد. الذي قد يتفاقم خلال مرحلة التكاثر الصيفية في بلدان الساحل الإفريقي. خلال الاجتماع المنعقد في جوان المنصرم بوهران، للجنة التنفيذية لهيئة مكافحة الجراد في المنطقة الغربية لإفريقيا (CLCPRO)، التي تترأسها حاليا الجزائر وذلك بحضور البلدان العشرة الأعضاء, تقول الوزارة.

و لتجسيد قرارات ذات الهيئة المعلن عليها خلال الاجتماع، ستدعم الجزائر خارطة العمل بإرسال مستكشفين متمرسين في جويلية الجاري للقيام بعمليات الاستكشاف والمعالجة بمناطق التكاثر الصيفية بموريتانيا.