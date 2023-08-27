دخول مدرسي: 500 مليون سنتيم لإعانة العائلات المعوزة بميلة

خصصت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بميلة ما يفوق 500 مليون سنتيم من أجل اقتناء الأدوات المدرسية لفائدة تلاميذ أبناء العائلات المعوزة.

وقال مدير القطاع على مستوى الولاية حكيم بلعيدي في تصريح لإذاعة الجزائر، أن هذه العملية ستمكن من اقتناء ألف و800 حقيبة مدرسية.

وستوزع الحقائب على تلاميذ الطورين الابتدائي والمتوسط، حيث انطلقت مبادرة “محفظة التلميذ” بمشاركة فعاليات وهيئات المجتمع المدني .

كما شرع الهلال الأحمر الجزائري بولاية ميلة في عملية جمع الحقائب المدرسية للتكفل بتلاميذ العائلات المعوزة، عبر عشرين مكتب بلدي.

حيث تم القيام بحملات تحسيسية ترمي إلى جمع الأدوات المدرسية لإعانة هذه الفئات على مستوى كل بلدية.