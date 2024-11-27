دخول مركب المسطحات الحديدية بمركب “توسيالي حيز الخدمة 

دخل مركب المسطحات الحديدية بمركب الحديد والصلب “توسيالي” ببطيوة في وهران حيز الخدمة، أواخر شهر أكتوبر المنصرم، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 2.5 مليون طن سنويا.

وحسب عضو ” ألب توبكيوقلي ” مجلس الإدارة لتوسيالي فإن المركب يضم كل من وحدات تخصيب المعادن والاختزال المباشر والصهر والدرفلة (تسطيح الحديد) على الساخن في انتظار الانتهاء من أشغال انجاز وحدة الدرفلة على البارد خلال السداسي الأول من عام 2026.

وخلال زيارة موجهة للصحافة للمركب أكد ألب توبكيوقلي أن مركب المسطحات الحديدية يشغل حاليا 2.200 عامل على أن يرتفع مع الانتهاء من أشغال انجاز وحدة الدرفلة على البارد إلى 2.700.

كما أن هذه الوحدة ستنتج مسطحات حديدية تستخدم في صناعة هياكل السيارات وقطع غيار المركبات و التجهيزات الإلكترونية المنزلية وغيرها.

وسترتفع الطاقة الانتاجية للمركب إجمالا (مركب الحديد والصلب ومركب المسطحات الحديدية) من 6 مليون طن إلى 8 مليون طن سنويا خلال عام 2026.يضيف ذات المسؤول.