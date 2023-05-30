دخول مركب سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال حيز الخدمة

أشرف اليوم الثلاثاء ماليك ربراب الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال. على تدشين مركب سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال والذي دخل رسميا حيز الخدمة.

ويعتبر مركب سحق البذور الزيتية من أكبر المشاريع إفريقيا وعالميا.وسيكون له دور حيوي في مجال الصناعة الغذائية الزراعية. وسيوفر الزيت تحت شعار من “الحقل إلى المستهلك”.

من جهته قال عبد القادر قماش مدير عام سيفيتال للصناعات الغذائية.أن طاقة إنتاج المركب تقدر بـ 11 ألف طن من الصوجا و6 آلاف طن من مادة عباد الشمس.

كما أضاف قماش، أن وحدة سحق الزيوت النباتية تنتج الزيوت والأعلاف الموجهة لتغذية الحيوانات. بالإضافة كذلك إلى أن المشروع له مناصب شغل غير مباشرة ومباشرة تصل إلى 300 عامل.