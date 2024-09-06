دخول مركز جديد لمكافحة السرطان حيز الخدمة في قسنطينة

أشرف والي ولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة على وضع حيز الخدمة لمركز جديد لمكافحة السرطان بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور ابن باديس.

في تصريح للصحافة بالمناسبة أوضح صيودة أن دخول هذا المرفق الطبي حيز الخدمة “سيحسن ظروف التكفل بمرضى السرطان”.

كما أكد صيودة أن هذا المرفق الصحي تم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية التي من شأنها المساهمة في تقديم خدمات صحية راقية للمواطن.

وخلال إشرافه على مراشيم التدشين أسدى صيودة تعليمات للمشرفين على هذا المركز بضرورة المحافظة على التجهيزات خاصة وأنها باهظة الثمن.

وأكد الوالي على أن الدولة تبدل جهودا كبيرة لتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتقديم خدمة عمومية ترقى لتطلعات المواطنين.

وتقدر طاقة استيعابه ب 64 سريرا يضم قاعتين للعمليات مخصصتين لمرضى السرطان وغرفة للإنعاش. وقد تم تجهيزه ب 4 مسرعات نووية أحدها يعد من أحدث جيل مما سيسمح بالتكفل السريع بالمرضى (90 مريضا يوميا) و تقليص مدة الانتظار.