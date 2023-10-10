دخول مركز نفطال للطيران بمطار جيجل حيز الخدمة

أشرف الرئيس المدير العام لنفطال، عبد القادر شافي، اليوم الثلاثاء، على وضع حيز الخدمة مركز نفطال للطيران لمطار فرحات عباس بجيجل، حيث سيضمن هذا المركز توفر بمادة الكيروزان بصفة مستمرة، كما ستستفيد شركات الطيران من عملية التزويد السريع بالوقود مباشرة من داخل المطار.

وحسب بيان لنفطال، جاء هذا بعد تلقي الرئيس المدير العام عبد القادر شافي برفقة والي ولاية جيجل احمد مڤلاتي. عرضا من طرف مديرة الطاقة و المناجم لولاية جيجل، حول قدرات تخزين و توزيع المواد البترولية في الولاية.