دخول مشروع ملبنة الصحراء بتقرت حيز الخدمة قريبا

وقف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على عون، اليوم الثلاثاء، ببلدية النزلة بولاية تقرت على مشروع ملبنة الصحراء لانتاج الحليب ومشتقاته خلال اليوم الثاني على التوالي من زيارة الوزير للولاية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر، أن قيمة هذا مشروع الإستثماري قدرت بـ 24 مليون دينار، ويمتد على مساحة 1 هكتار. كما يوظف 48 عاملا، ومن المرتقب أن يدخل المشروع حيز الاستغلال عند الحصول على حصة إضافية من مسحوق بودرة الحليب.

وأثناء معاينته لمختلف المعدات المتواجدة في المصنع بالإضافة إلى غرف التبريد. دعا الوزير القائمين على المشروع للاسراع في مزاولة النشاط للمساهمة في توفير هذه المادة الحيوية بالمنطقة، يضيف البيان.

كما أوصى الوزير باستعمال الحليب الطازج -يضيف المصدر- للرفع من قدرات الإنتاج لتغطية جميع التكاليف. والتفكير مستقبلا في إيجاد مصادر بديلة.