دخول مصنع “رونو trucks” الخدمة نهاية السنة

كما تعهد أصحاب المصنع بإحترام ما ينص عليه دفتر شروط وتوجيهات الحكومة.
إقتناء تذكرة سفر إلى الجزائر كان خيار المغتربين الجزائريين لقضاء شهر رمضان الكريم مع أقاربهم.
حيث قدم مختلف المغتربين الجزائريين من مختلف دول العالم، لصيام الشهر…
حجزت عناصر شرطة فرقة التطهير بأمن تيارت أكثر من 480 كلغ من اللحوم الحمراء على مستوى حي بوعبد الله بوعبدلي ببلدية تيارت.
وحسب ذات الهيئة فقد…
سيفتتح مصنع "رونو trucks" بالجزائر الذي استثمر فيه اصحابه قيمة 1 مليار دينار جزائري قبل نهاية السنة.
كما تعهد أصحاب المصنع بإحترام ما ينص عليه دفتر شروط وتوجيهات…
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