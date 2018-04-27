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دخول مصنع “رونو trucks” الخدمة نهاية السنة

أخبار الجزائر
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دخول مصنع “رونو trucks” الخدمة نهاية السنة
بقلم ر. مخازني

سيفتتح مصنع “رونو trucks” بالجزائر الذي استثمر فيه اصحابه قيمة 1 مليار دينار جزائري  قبل نهاية السنة.

كما تعهد أصحاب المصنع بإحترام ما ينص عليه دفتر شروط وتوجيهات الحكومة.

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