دخول مصنع ARCODYM حيز التشغيل جانفي 2024

أعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عن دخول المصنع التابع لمؤسسة أركوديم SARL ARCODYM المتخصصة في إنتاج المعدات الإلكترونية من علامة ميديا Media، حيز التشغيل جانفي 2024.

وحسب بيان للوزارة، يتربع المصنع على مساحة 13 هكتارا، ويضم ستة وحدات متخصصة في صناعة المكيفات، الدهن. حقن البلاستيك، الغسالات، الثلاجات والمجمدات، والذي سيدخل حيز التشغيل جانفي 2024. بعد استفادة المركب من رخصة الاستغلال بتشغيل زهاء الـ 500 عامل.

وبعد أن إستمع الوزير لمختلف الشروحات، أسدى عدة توصيات بضرورة تحسين الجودة والنوعية، وعرض أسعار تنافسية. ورفع نسبة إدماج المدخلات المحلية كالتوضيب والدهن.