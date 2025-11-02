دخول مقطع من الطريق السيّار الرابط بين جندل ومحول حناشة حيّز الخدمة

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صباح اليوم الأحد، على وضع حيّز الخدمة لمقطع جديد من الطريق السيّار الرابط بين جندل بولاية عين الدفلى ومحول حناشة بولاية المدية، على مسافة 10 كيلومترات.

وحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية، جرت مراسم التدشين بحضور كل من جيلالي دومي، والي ولاية المدية، وعبد العزيز بوراس. والي ولاية عين الدفلى، إلى جانب السلطات المدنية والعسكرية والمنتخبين المحليين للولايتين.

ويعدّ هذا المقطع جزءً من مشروع الطريق الاجتنابي الرابع الرابط بين خميس مليانة وبرج بوعريريج. والذي يمتد على مسافة إجمالية تُقدَّر بـ262 كيلومترًا.

جدير بالذكر أن هذا المشروع الاستراتيجي يربط الطريق السيّار شرق-غرب من جهتيه الغربية عند خميس مليانة. والشرقية عند برج بوعريريج، مرورًا بخمس ولايات.

وتكمن أهمية المشروع في تخفيف الضغط المروري على المقطع الأوسط من الطريق السيّار شرق–غرب، إذ سيسمح بعبور البلاد. من الغرب إلى الشرق والعكس دون المرور عبر ولاية الجزائر، مما سيساهم في تحسين السيولة المرورية. وتعزيز التنمية الإقليمية عبر مختلف ولايات الوطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور