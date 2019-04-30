دخول ملحقة معهد باستور لإستخلاص سم العقارب حيز الخدمة بورقلة 

دخلت ملحقة استخلاص سم العقارب،بورقلة التابعة لمعهد باستور حيز الخدمة،والتي تندرج في إطار جهود السلطات العمومية لمكافحة التسمم العقربي بالولاية.

وحسبما أوضحه أحد اطارات هذ الهيكل(وأج) ،ترتكز مهام هذه الملحقة الجديدة، التي تعمل بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان كمرحلة أولى على استخلاص سم العقارب المجمعة.

وتحضيره قبل نقله إلى معهد باستور الجزائر العاصمة للخضوع إلى المراحل التالية لإنتاج المصل الخاص بمكافحة التسمم العقربيي.

وأطلقت في هذا الإطار حملة واسعة النطاق بالتنسيق مع عديد الجمعيات الناشطة في مجال جمع العقارب، من أجل مباشرة هذه العملية

وحث المواطنين على تكثيف عمليات البحث والجمع داخل الأحياء والتجمعات السكنية.

لاسيما البؤر التي تتكاثر فيها هذه الحشرة السامة، حيث حدّد سعر العقرب الواحدة ب 100 دجي مثلما

ووفرت جميع الإمكانيات، على مستوى هذه الملحقة المتواجدة على مستوى المركز الجهوي، لحقن الدم بمنطقة التجهيزات العمومية بعاصمة الولاية

حيث تّم تدعيمها بعون استخراج سم العقارب في انتظار وصول طاقم متخصص آخري حسب -ذات المصدر-.

ويُساهم هذا الهيكل الجديد في تدعيم عملية جمع العقارب واستخلاص السم وتحضير هي وكذا التخفيف من معاناة التنقل إلى الجزائر العاصمة

لاسيما بالنسبة للجمعيات الناشطة في مجال جمع العقارب ي وفق ما أشير إليه.

ومن جهته، ذكّر رئيس مصلحة الوقاية بمديرية القطاع، تعرض ما لا يقل عن 2.500 شخصا للسعات العقارب في 2018 بورقلة

والتي نجمت عنها 6 وفيات حسب الدكتور جمال معمري.

ويُسجل تراجعا في عدد لسعات العقارب خلال السنوات الأخيرة نتيجة التدابير والإجراءات الوقائية المكثفة المتخذة

والتركيز على الجانب التحسيسي لتفادي هذا النوع من التسممات الخطيرة التي غالبا ما تزداد خلال فصل الحر الشديد .