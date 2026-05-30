دخول منطقة الفسحة الجمركية لميناء عنابة حيز الخدمة

أعلنت مؤسسة ميناء عنابة، اليوم السبت، عن وضع حيز الخدمة لمنطقة الفسحة الجديدة “الملاحة” الخاضعة للرقابة الجمركية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن هذه الخطوة جاءت تطبيقا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية. والنقل السعيد سعيود، الرامية إلى تعزيز البنى التحتية اللوجستية وعصرنة الموانئ الوطنية. وتخفيف الضغط على المساحات المينائية، بما يخدم انسيابية حركية النشاط المينائي. وعملا بالتوجيهات الميدانية لمجمع الخدمات المينائية “ساربور”، قامت المؤسسة المينائية لعنابة. وبالتنسيق مع مصالح الجمارك، بوضع حيز الخدمة لمنطقة الفسحة الجديدة “الملاحة” الخاضعة للرقابة الجمركية.

وأوضح المصدر نفسه، أن منطقة الفسحة “الملاحة” تعد امتدادًا جغرافيًا لميناء عنابة. حيث تمتد على مساحة تُقدّر بـ 2.4 هكتار، وبطاقة استيعاب تصل إلى 3000 حاوية نمطية. ما سيساهم تدريجيًا في تخفيف الضغط على الميناء التجاري وتحسين انسيابية حركة مختلف البضائع. إلى جانب تحرير المساحات وتعزيز الاستغلال الأمثل لمنشآت الميناء.

بنظام عمل مستمر على مدار 24/24 ساعة و7/7 أيام

كما تتوفر هذه المنطقة على مختلف المرافق والتجهيزات الضرورية لضمان حسن سيرورة النشاطات اللوجستية. لمختلف المتعاملين الاقتصاديين على مدار 24/24 ساعة و7/7 أيام. بنظام عمل مستمر، مع وجود مكاتب لمختلف المتدخلين على غرار مفتشية قمع الغش. وكذلك مصالح الصحة النباتية والبيطرية لولاية عنابة.

هذا وتتوفر المنطقة أيضا طبقا للشروط المعمول بها على جهاز فحص بالأشعة (سكانير). قادر على معالجة 25 شاحنة في الساعة في الوضع المتحرك. و150 شاحنة في الساعة في الوضع الثابت، 24 مأخذًا كهربائيًا مخصصًا للحاويات المبردة، بالإضافة. إلى نظام متطور لمكافحة الحرائق ونظام للمراقبة بواسطة الفيديو.

وستعرف هذه المنطقة أشغال توسعة مستقبلا ما سيضاعف من طاقاتها الاستيعابية. وما سيجعلها منشأة لوجستية ذات إضافة نوعية من شأنها رفع قدرات المعالجة والتخزين. وتحسين ظروف استقبال ومعالجة البضائع على مستوى ميناء عنابة، بما يعزز تنافسية الميناء. ويدعم فعالية سلسلة الخدمات اللوجستية والتجارية، وفقا للبيان نفسه.

