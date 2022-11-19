دخول وأسعار السيارات.. وزير الصناعة يضع حدا للتساؤلات

وضع، وزير الصناعة، أحمد زغدار، حدا للتساؤلات العديدة حول تاريخ دخول أول سيارة إلى الجزائر، بعد صدور دفتر الشروط. حيث قال إنّ دخول أول سيارة، متعلق بمدى إلتزام المستثمرين بالدفتر.

كما أشار، وزير الصناعة إلى أن منح أول اعتماد لاستيراد السيارات يتعلق باستيفاء الشروط. في حين، كشف زغدار، أن أسعار السيارات متعلق بتكلفة الإنجاز والاستيراد.

وكانت الحكومة، قد أفرجت، الخميس الماضي، عن دفتر الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات.

وصرح وزبر الصناعة لوسائل الإعلام أن سنة 2023 ستكون الانطلاقة الفعلية للصناعة الميكانيكية في الجزائر حيث ستكون فيها نسبة الإدماج 10 بالمائة و20 بالمائة بعد 4 سنوات من النشاط. وايضا نسبة الادماج تصل 30 بالمائة بعد 5 سنوات من النشاط.

وكشف زغدار أن دفتر الشروط يتضمن عدة تسهيلات للمتعاملين، كما يحمل ضمانات للمستهلك، خاصة فيما يتعلق بآجال التسليم. بالإضافة إلى ضمانات لحماية حقوق المستهلك من خلال الآجال وقطع الغيار وغيرها.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 76 مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات.

وتضمن دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء السيارات كما شمل هذا الدفتر مرسومين تنفيذيين.

وجاء وفقا لذات الجريدة استيراد السيارات التي لم تتجاوز مسافة 1000 كلم للمركبات السياحية والنفعية الخفيفة. وكذا المركبة السياحية هي مركبة خاصة ذات محرك مصممة لنقل 9 أشخاص أول أقل. للمركبات السياحية والنفعية الخفيفة. و1500 كلم للمركبات الصناعية، وكذا المركبة السياحية هي مركبة خاصة ذات محرك مصممة لنقل 9 أشخاص أول أقل. وتخضع ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة يخضع لابرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد.

كما اشترط دفتر الشروط 10% نسبة إدماج للمصنعين عند نهاية السنة الثانية. وأيضا 20% نسبة إدماج للمصنعين عند نهاية السنة الثالثة. و 30% نسبة إدماج للمصنعين عند نهاية السنة الخامسة.