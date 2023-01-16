دخول وحدة تركيب أقلام الأنسولين حيز الخدمة ببوفاريك

أشرف وزير الصناعة الصيدلانية على الدخول الرسمي حيز الإنتاج لوحدة تركيب أقلام الأنسولين ببوفاريك ولاية البليدة.

وقال وزير الصناعة الصيدلانية، أن المصنع سينتج 60 مليون قلم أنسولين سنويا. مشيرا إلى أنه سيتم فتح مصنع آخر بببلدية وادي سمار الأسبوع القادم لدعم مصنع بوفاريك في إنتاج أقلام الأنسولين.

وأشار الوزير إلى أن، مصنع إنتاج أقلام الأنسولين يعتبر الثاني بعد مصنع تيزي وزو والأكبر في الجزائر. مضيفا أن المؤسسة الدانماركية والتي تعمل بشراكة مع الجزائر. تغطي 50 بالمئة من الإنتاج العالمي في إنتاج أقلام الأنسولين.

كما كشف وزير الصناعة الصيدلانية، أن 2.5 مليون جزائري مرضى يستعملون الأنسولين. ودخول مصنع الإنتاج سيخفض سعر في الأسواق الوطنية.