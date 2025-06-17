دخول وحدة للتبرع بالدم بمستشفى مصطفى باشا حيز الخدمة

أشرف وزير الصحة،عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، على وضع حيز الخدمة وحدة للتبرع بالدم، الصفائح الدموية، البلازما، والخلايا الجذعية بمواصفات عصرية، بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى بالعاصمة، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات هذا المركز المرجعي وتحسين جودة التكفل بالمرضى المحتاجين لنقل الدم ومشتقاته.

وجاء هذا في إطار إحياء اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، المصادف ليوم الثلاثاء 17 جوان 2025، أين قام الوزير بزيارة ميدانية إلى مركز حقن الدم للمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى بالعاصمة.

وحسب بيان لوزارة الصحة، كما سايحي بإعطاء إشارة الانطلاق لمسار إلكتروني حديث ومتطور، يخص تنظيم المواعيد الخاصة بالتبرع بالدم، حيث يعتمد هذا النظام على تكنولوجيا رقمية دقيقة تضمن سهولة الولوج للخدمة، تنظيم العملية بشكل فعال، التشجيع على إرساء ثقافة التبرع بالدم لدى المواطنين من خلال تقليص أوقات الانتظار وتفادي الاكتظاظ.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تجسيد استراتيجية القطاع الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية، رقمنتها، وتقريبها أكثر من المواطن، بما ينسجم مع تطلعات الدولة نحو منظومة صحية أكثر كفاءة وجودة واستجابة لاحتياجات المواطنين، يضيف البيان.

وقد أكد وزير الصحة، في كلمته بالمناسبة، أن هذه المبادرة تعكس حرص الدولة الجزائرية على تبني التكنولوجيا لتحسين جودة الخدمات الصحية، كما جدد دعوته إلى جميع المواطنين لمواصلة ثقافة التبرع بالدم بانتظام، لما في ذلك من أهمية بالغة في إنقاذ الأرواح وتعزيز التضامن المجتمعي، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الدم ومشتقاته لعلاج العديد من الحالات المرضية الحرجة.

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