دخول وصلة جديدة للألياف البصريّة حيز الخدمة بإليزي

تعزّزت شبكة الإتّصالات السّلكية واللاّسلكية بجانت في ولاية إيليزي بوصلة جديدة للألياف البصرية بمنطقة تينالكوم الحدودية.

كما تم وضع تجهيزات جديدة خاصّة بالهاتف النقال للجيل الثالث بذات المنطقة الّتي ستدخل حيّز الخدمة خلال الأيّام القليلة القادمة.

حيث سيستفيد منها المواطن بصفة مباشرة، في انتظار استلام طلبات المؤسّسات الإدارية المتواجدة بهذه المنطقة.

وهذا للإستفادة من مختلف الخدمات التي تتيحها هذه التجهيزات

التكنولوجيّة الحديثة.

وستسمح هذه التّجهيزات العصريّة للإتصالاتبفكّ العزلة عن هذه المنطقة الحدودية النائية، بالإضافة إلى عصرنة خدمات الإدارة وتقريبها من المواطن.

وأيضا استحداث فرص عمل دائمة، إضافة إلى الإستفادة من مزايا التكنولوجيات الحديثة.