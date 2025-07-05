دخول 3 أرصفة بميناء الجزائر حيز الخدمة  

قام وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم ، بالإشراف على إعادة تشغيل ثلاثة أرصفة تجارية بميناء الجزائر رقم 19، 20 و21.

وجاء هذاعقب استكمال عمليات التدعيم وإعادة التهيئة، من شأنها تعزيز قدرات استيعاب الميناء ورفع وتيرة عبور البضائع.

كما تزامن وضع الأرصفة حيز الخدمة، مع الاحتفال بالذكرى الـ63 لاسترجاع السيادة الوطنية.

وحضر المراسم والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ابتسام حملاوي، إلى جانب السلطات المحلية والمينائية والأمنية.

وبالمناسبة أشاد سعيود بالأهمية الاقتصادية للمشروع على المستوى الوطني، مُثمنا الجهود الكبيرة التي بذلتها شركات الإنجاز، على غرار “كوسيدار” و”ميديترام”، إضافة إلى مكاتب الدراسات وموظفي وإطارات مؤسسة ميناء الجزائر.

وبحسب المعطيات المقدمة من المؤسسة، تمتد الأرصفة الثلاثة على طول 880 مترا خطيا وفقا للمعايير الدولية، مع توسعة مساحتها بـ70 ألف متر مربع، ما سيسمح باستيعاب أكثر من 6000 حاوية، وتقليص فترة مكوث البواخر في منطقة الانتظار.

من جانبه، أوضح المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، عبد الحميد بوالعام، أن الأرصفة الجديدة سترفع القدرة الاستيعابية للميناء بنحو 300 باخرة إضافية و150 ألف حاوية سنويا.