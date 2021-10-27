دخول 3 محطات جديدة لتحلية مياه البحر حيّز الإستغلال خلال ماي القادم

كشف وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني اليوم الأربعاء. عن دخول 3 محطات جديدة لتحلية مياه البحر بالجزائر العاصمة حيز الخدمة خلال شهر ماي القام في إطار البرنامج الإستعجالي لحل أزمة المياه.

وقال الوزير على هامش تفقده لمشاريع قطاعه رفقة والي العاصمة، أن تزويد المياه للمواطنين سيكون من تحلية البحر والمياه الجوفية فقط وفق البرنامج الجديد للانتاج والتوزيع وأضاف أن البرنامج جاء لتأمين تزويد سكان الجزائر العاصمة بالمياه بصفة مقبولة وجيدة.

ويهدف أيضا الى تلبية احتياجات السكان من الماء الشروب عن طريق تحلية مياه البحر. وأوضح وزير الموارد المائية أن بدخول المحطات الجديدة حيز الاستغلال خلال شهر ماي القادم سيتم الوصول الى انتاج 950 الف متر مكعب من المياه.

وأكد الوزير أن توفير المياه بهذه النسبة سيتم حل توزيع مشكل المياه بشكل كبير.

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