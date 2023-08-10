دخول 3 وحدات جديدة لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان حيز الإنتاج قريبا

أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن ثلاث وحدات متخصصة في صناعة أدوية مضادة للسرطان ستدخل قريبا حيز الإنتاج. مما سيسمح بتخفيف فاتورة إستيراد هذا النوع من الأدوية.

وقال وزير الصناعة في مداخلة له على أمواج الإذاعة المحلية في ختام زيارته إلى ولاية تيزي وزو، خلال زيارة عمل. “تبذل حاليا جهود أخرى من أجل تطوير علاج للأمراض المزمنة. بهدف تغطية جميع حاجيات البلاد من حيث الأدوية الأساسية على المدى القصير.

و خلال زيارته إلى وحدة “نوفو نورديسك الجزائر” لصناعة الأدوية الخاصة بعلاج داء السكري من النوع 2 (المتناولة عن طريق الفم). أكد الوزير المسعى الرامي إلى تطوير صناعة الأدوية بشكل سريع سيما الأساسية منها.

وأوضح عون، أنه في إطار الإتفاقية الموقعة بين دائرته الوزارية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يرتقب تطوير البحث في مجال النباتات الطبية لإنتاج أدوية إنطلاقا من المواد الفعالة للمنتجات النباتية.

و على صعيد آخر، وخلال زيارته إلى وحدة الإنتاج للمؤسسة العمومية للصناعات الكهربائية بعزازقة، التي تصنع محولات كهربائية، خاصة لحساب سونلغاز. أكد الوزير على ضرورة تنويع المنتوجات والتوجه نحو التصدير لبيع الإنتاج. مضيفا أن هذه الوحدة بحوزتها حاليا 2000 محول صمم وفق معايير مجمع سونلغاز.

وأوضح عون، أن المؤسسة تواجه حاليا صعوبات لبيع المنتوج. معلنا أن دائرته الوزارية ستبحث مع وزارة الطاقة والمناجم ومجمع سونلغاز إمكانية مساعدة وحدة الإنتاج هذه قصد بيع مخزونها. مضيفا أن الوحدة تنتج محولات مطابقة للمعايير التي حددتها سونلغاز. مضيفا أنه يتعين على المسؤولين إيجاد منافذ على مستوى السوق الدولية”.

من جهة أخرى، اقترح الوزير عون العودة إلى صناعة مولدات كهربائية وبطاريات خاصة بالسيارات لتلبية حاجيات قطاع السيارات الذي سيشهد تطورا على حد قوله.