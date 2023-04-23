دخول 30 محطة نفطية حيز الخدمة هذه السنة

أعلن مدير الضبط الإقتصادي بسلطة ضبط المحروقات، سمير حوقلاون، عن دخول 30 محطة خدمات نفطية حيز الخدمة خلال السنة الجارية. ليصبح العدد الإجمالي 2580 محطة عبر الوطن.

وقال حوقلاون، في تصريح لـ”وأج”، أن سلطة ضبط المحروقات قامت بمعالجة 585 طلب ترخيص لإطلاق نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية. وكذلك لإنشاء وحدات تصنيع وتخزين زيوت التشحيم وتجديد الزيوت سنة 2022.

ومن مجموع هذا العدد، حاز 290 طلبا على الموافقة، منها 47 ترخيصا تم منحها لمشاريع في مجال التصنيع والتوزيع بالجملة لمواد التشحيم. وتجديد الزيوت المستعملة (19 ترخيصا نهائيا و 28 ترخيصا مؤقتا).

كما أضاف ذات المتحدث، أنه خلال نفس الفترة أصدرت سلطة ضبط المحروقات كذلك 242 ترخيصا لممارسة أنشطة التخزين والتوزيع للمنتجات النفطية منها 134 ترخيصا نهائيا.

وفيما يتعلق بتوزيع الوقود، سجلت سلطة ضبط المحروقات سنة 2022. نحو 108 ترخيصا لهذا النشاط منها 30 نهائي و 78 مؤقت. مشيرا إلى أن دراسة هذه التراخيص ومنحها تتم حسب المخطط الوطني لتطوير منشآت تكرير و تحويل المحروقات. الذي تكلف بدراسته لجنة قطاعية خاصة.