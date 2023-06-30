الوطني دخول 34 محول كهربائي حيز الخدمة.. صيف 2023 دون انقطاعات بمعسکر بقلم قناة النهار نشر في 30 جوان 2023 - 12:02 محول كهربائي شارك غرِّد أرسل 25 0 دخول 34 محول كهربائي حيز الخدمة.. صيف 2023 دون انقطاعات بمعسکر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6slAN اقرأ أيضا تعليم العالي: مناقشة مذكرتي تخرج في هذه الحالة الوطني 11 جوان إحباط رحلة سرية نحو اسبانيا وتوقيف 19 شخصا في عرض البحر الوطني 22 جوان بلمهدي يعزي في وفاة عضو في بعثة الحج الجزائرية الوطني 29 جوان الجزائر تدين عملية اقتحام مبنى إقامة سفير الجزائر بالخرطوم الوطني 21 جوان وزير التربية يكشف عن موعد إعلان نتائج البكالوريا الوطني 11 جوان توقيع اتفاقية إطار لمرافقة المستثمرين في مجال الصيد البحري الوطني 15 جوان وزارة المجاهدين تطلق تطبيق تاريخ الجزائر عبر الهاتف النقال الوطني 22 جوان انطلاق الامتحانات الإستدراكية في الجامعات بداية من الغد الوطني 17 جوان رئيس الجمهورية: ليس بإمكان دولة أن تواجه وحدها الأزمات المتفاقمة في العالم الوطني 16 جوان تعرف على برنامج حركة سير القطارات الخاص بعيد الأضحى الوطني 26 جوان