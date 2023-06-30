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دخول 34 محول كهربائي حيز الخدمة.. صيف 2023 دون انقطاعات بمعسکر

بقلم قناة النهار
دخول 34 محول كهربائي حيز الخدمة.. صيف 2023 دون انقطاعات بمعسکر
محول كهربائي
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دخول 34 محول كهربائي حيز الخدمة.. صيف 2023 دون انقطاعات بمعسکر

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