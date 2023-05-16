دخول 484 سيارة “فيات DOBLO” إلى الجزائر

كما أشارت صفحة مؤسسة ميناء مستغانم، في منشور لها عبر الفايسبوك، إلى أن الباخرة كانت محملة بـ 484 سيارة فيات.

وأعلن وكيل العلامة الإيطالية FIAT في الجزائر عن تخفيضات في أسعار المركبات السياحية والنفعية لزبائنها.

وحسب بيان لعلامة “فيات” فقد عرفت علامة FIAT حماسا ملحوظا لدى الزبائن الجزائريين، وهو ما تجلى في عدد قياسي يصل إلى 150 ألف زائر.

كما قررت فيات منح الإمتياز لزبائنها. حيث ستشهد المركبات السياحية والنفعية تخفيضا في الأسعار.

كما أشارت إلى أنه في إطار هذه الديناميكية الإيجابية، تعلن “FIAT” عن حصول مصانعها الأوروبية على علامة المنشأ “أوروبا” (EUR. 1). و التي تمنح حقّ الاستفادة من تعريفات جمركية امتيازية. حيث سيستفيد من هذا الامتياز كافّة زبائنFIATالجزائر. بما في ذلك، بأثر رجعي، الزبائن الذين سبق و قدّموا طلبيات منذ بدء تسويق مركبات علامة فيات في الجزائرفي 21 مارس الفارط.

من جهتها أكدت الشركة أنه وبرفقة شبكة التوزيع التابعة لها، مجنّدة لتلبية متطلّبات العديد من الزبائن في أفضل الظروف. كما ترحب بهذه الإنطلاقة الإستثنائية. و تلتزم بمواصلة عملها على الإستجابة للاحتياجات التنقلية لزبائنها.