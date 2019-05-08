دخول 5 فضاءات تجارية جديدة حيزة الخدمة بميلة

أُفتتحت 5 فضاءات تجارية إضافية لبيع المواد الواسعة الاستهلاك بالتجزئة بمناسبة شهر رمضان، بولاية ميلة.

وحسبما أفادت به مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي بالمديرية المحلية للتجارة، فإن هذه العملية تمت بعد التنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

من سلطات ولائية ومحلية بهدف ضمان تخفيف الضغط على الأسواق الدائمة خلال شهر رمضان الذي يتميز بإقبال واسع للمواطنين

على اقتناء مختلف السلع خصوصا الخضر والفواكه .

وأضاف نفس المصدر، بأن هذه الفضاءات التي تم فتحها مطلع الشهر الفضيل تمثلت في سوقين جواريين تم فتحمها ببلديتي تسدان حدادة وترعي باينان بالشمال،

والأخرى عبر الأحياء ببلديات القرارم قوقة ووادي النجاء ووادي العثمانية.

وحسب مصالح مديرية التجارة فإن الفضاءات التجارية المفتوحة عبر الأحياء تعمل بنظام “النصف دوام” أو نمط ما يعرف بـ”الأسواق الباريسية”.