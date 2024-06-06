دخول 5 محطات لتحلية المياه حيز الخدمة نهاية السنة

كشف عرجوم عبد العزيز مدير مركزي بوزارة الري عن دخول عدد من المحطات حيز التنفيذ في السنة الماضية، من بينها 3 محطات شرق العاصمة كان لها الفضل في تموين الجهة الشرقية للعاصمة بالإضافة إلى ولاية بومرداس.

وأوضح عرجوم خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الاولى أن هناك برنامج آخر يتضمن إنشاء خمس محطات كبرى تدخل حيز التنفيذ بنهاية 2024 بسعة 300 ألف متر مكعب في اليوم للمحطة الواحدة.

وأضاف ذات المسؤول إلى وجود برنامج آخر سينجز لاحقا يتضمن إنشاء سبع محطات، وبهذا ستصل نسبة التغطية إلى نسبة 60 في المائة بنهاية 2030، مما يتيح للوزارة اقتصاد المياه الجوفية والمياه السطحية.

من جهة أخرى أكد عرجوم حول الإجراءات المتخذة للرفع من قدرات المياه الموجهة للقطاع الفلاحي، كشف عرجوم، عن تسطير برنامج عمل خاص لإعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة ورفع قدرة المحطات الأخرى التي تعمل بمردود أقل من 50 في المائة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى نسبة 24 في المائة بنهاية 2024، و37 في المائة بنهاية 2025.