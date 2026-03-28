دخول 50 حافلة “تيرصام “جديدة الخدمة بوهران

تدعّمت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية وهران، اليوم السّبت بالدفعة الثالثة من الحافلات الجديدة من نوع “تيرصام” .

ووفقا لبيان مصالح ولاية وهران دخلت حيز الخدمة والإستغلال اليوم 50 حافلة جديدة عبر جميع خطوط شبكة المؤسسة.

وهذا في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرّامي إلى تجديد حظيرة النقل الوطنية بـ 10 آلاف حافلة جديدة. وتحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود.

وكانت ولاية وهران في ثاني يوم من عيد الفطر المبارك تدعمت لثاني، دفعة أولى من 50 حافلة جديدة، لتليها 50 حافلة الثلاثاء الماضي.

وللإشارة فإن هذه الحافلات مجهزة بكاميرات مراقبة ومقاعد مخصصة لذوي الهمم، وتتسع لما بين 70 و100 راكب لكل حافلة.