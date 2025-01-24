دخول 653 شاحنة مساعدات إلى غزة خلال 24 ساعة

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، عن دخول 653 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان مساء أمس الخميس، أن شحنات المساعدات والعاملين في المجال الإنساني يصلون إلى مناطق كان من الصعب الوصول إليها في السابق.

كما أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أنه منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بدأ الفلسطينيون في العودة لمنازلهم.

وأضافت أن معظم المنازل إما مدمرة أو غير صالحة للسكن، نتيجة حرب الإبادة الصهيونية التي دامت أكثر من 15 شهرا.

وأكدت الأونروا، أنها تعمل على دعم الفلسطينيين في غزة بالطعام، وغيره من المساعدات المنقذة للحياة.

يذكر أن عاهد فائق بسيسو وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، أكد أن عملية إزالة الركام في قطاع غزة قد تستغرق من 3 إلى 5 أعوام.

مضيفا أن نحو 400 ألف وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل أو جزئي، وهناك حاجة إلى توفير 200 ألف وحدة سكنية.