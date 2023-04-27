دخول الانزال السريع بمطار الجزائر حيز الخدمة .. وهذه هي التسعيرة

دخل خيز الخدمة رسميا اليوم الخميس الانزال السريع للمحطة الغربية بمطار الجزائر وذبك وفقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد.

وأوضحت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر في بيان لها عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك أن الإنزال السريع للمحطة الغربية (الموجود فوق الجسر) يدخل حيز الخدمة رسميا.

وأضاف البيان هذا الفضاء مخصص للوقوف القصير فقط وليس لركن السيارات، حيث يسمح للمسافرين (المرفقين بأمتعتهم). وأيضاالوصول إلى المحطة في أسرع وقت ممكن ويشمل المركبات المرخصة مركبات المسافرين وسيارات الأجرة والحافلات.

وللتذكير فإن منطقة الإنزال السريع مخصصة للوقوف الذي لا يتعدى 10 دقائق للسيارات و 30دقيقة للحافلات. وفي حال تجاوز وقت الوقوف المسموح به يكون الدفع إجباري .

وحسب التسعيرة فإنه 10 دقائق الاولى مجانا في حين إلى غاية 15 دقيقة سيكون الدفع 1000 دينار بينما اكثر من 15 دقيقة الدفع 1000 دينار + 500 دينار عن كل 5 دقائق تأخير

في حيت تسعيرة الحافلات 30 دقيقة الاولى مجانا وإلى غاية 40 دقيقة سيكون الدفع 2000 دينار في حين اكثر من 40 دقيقة الدفع 2000 دينار + 1000 دينار عن كل 5 دقائق تأخير.