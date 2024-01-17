دخول CPA إلى البورصة.. فتح 135 مليار دينار كأسهم في البنك العمومي

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن الإدراج المرتقب للقرض الشعبي الجزائر قريبا في البورصة، سيعطي “ديناميكية جديدة” للسوق المالي. مضيفا أن عملية الإدراج ستسمح بفتح 135 مليار دينار كأسهم في البنك العمومي.

وقال فايد في هذا الصدد إن “القرض الشعبي الجزائري سيدخل للبورصة قريبا جدا في انتظار إدراج أسهم بنك التنمية المحلية”. و”أتمنى أن تسهم الـ135 مليار دينار التي ستفتح للاستثمار في البورصة في إعطاء ديناميكية جديدة وحقيقية للبورصة”.

أما بخصوص البنوك الوطنية في الخارج، فذكر الوزير أنه سيتم قريبا افتتاح بنك الجزائر الدولي بفرنسا والتابع لبنك الجزائر الخارجي. بالإضافة إلى بنك بكوت ديفوار وهذا لمرافقة وتمويل الصادرات خارج المحروقات. لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تلك التي سمحت بفتح بنكين عموميين بكل من موريتانيا والسنغال قبل أشهر قليلة.