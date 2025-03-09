دخول 167 شباكاً آلياً جديداً حيز الخدمة في هذه الولايات

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر اليوم في بيان لها عبر حسابها على الفيسبوك عن تدعيم العديد من ولايات الوطن بـ 167 شباكا آليا جديد حيز الخدمة.

وأوضحت بريد الجزائر أن تنصيب هذه الشبابيك جاء لخدمة المواطن وتسهيل الوصول إلى خدماتنا المالية.

وأكدت المؤسسة أن هذه العملية جاءت في إطار تنصيب 600 شباك آلي عبر التراب الوطني.

ونشرت بريد الجزائر الولايات التي استفادت من هذه الشبابيك الجديدة حتى الآن وهي:الجزائر، البليدة، البويرة، بجاية ، بشار، بومرداس، تلمسان.

وأيضا ولاية تندوف، تيسمسيلت، تيزي وزو، تيبازة، الطارف، الشلف، عين الدفلى، عين تموشنت، غرداية،سطيف، السعيدة، سيدي بلعباس، قسنطينة، لمغير، المنيعة، معسكر، المدية، ووهران .

وأشارت مؤسسة بريد الجزائر أن هذه العملية متواصلة.