دراجات نارية لمتابعة نظافة المحيط

أطلقت ولاية الجزائر العاصمة وحدة للدراجات النارية، تتمثل مهامها الأساسية في الإخطار والإبلاغ عن مختلف التجاوزات والمخالفات. والتي تتعلق بالنظافة والتسيير الحضري بكل بلديات الولاية.

كما تدخل العملية في إطار متابعة عملية التكفل بنظافة المحيط والصحة العمومية والوجه العمراني والحضري للعاصمة. في حين، ستدعم هذه الوحدة التي ستعمل ليلا ونهارا بعدد آخر من الدراجات النارية والدراجين. قصد ضمان تغطية كامل إقليم ولاية الجزائر بهذه الخدمة الحضرية الجديدة.

وقام اليوم الثلاثاء، احمد معبد والي العاصمة، بالإشراف على الاطلاق الرسمي لوحدة للدراجات النارية. كما شارك الوالي كل من رئيسة المجلس الشعبي الولائي ورئيس الديوان والولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية.

في حين، اضاف بيان الولاية، أن عمل هذه الدراجات النارية، يكمن في متابعة النقاط السوداء، المفرغات العشوائية، الردوم ومخلفات البناء. وكذا تسربات المياه الصالحة للشرف ومياه الصرف الصحي، غياب الأغطية الحديدية الخاصة ببالوعات صرف المياه ومجمعات صرف المياه القذرة.

كما جاء في البيان، تدهور وغياب لوحات إشارات المرور ووضعيات مواقف الحافلات، وتشكل الحفر على مستوى الطرق، وضعيات الأرصفة المتدهورة. وانعدام الإنارة العمومية، المصابيح المعطلة وأعمدة الكهرباء الآيلة للسقوط، تعطل نافورات المياه.

إضافة إلى عدم تقليم الأشجار ورفع مخلفاتها، وكذا عدم الاعتناء بالمساحات الخضراء. والمخالفات المتعلقة بقواعد العمران على غرار البناءات الفوضوية، الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطريق العمومي والاستحواذ على المساحات الخضراء. وتدهور وضعية التجهيزات الحضرية، وكذا متابعة الأشخاص بدون مأوى وأصحاب الأمراض العقلية المتواجدين على مستوى الطرقات العمومية، الحيوانات الضالة.

للإشارة، فإن هذه الوحدة التي ستعمل ليلا ونهارا ستدعم قريبا بعدد آخر من الدراجات النارية والدراجين. قصد ضمان تغطية كامل إقليم ولاية الجزائر بهذه الخدمة الحضرية الجديدة.