دراجات نارية ومنتجات كهرومنزلية بـ “الفاسيليتي”

أطلق “بنك البركة” منتوجات جديدة لفائدة زبائنه، تمكّنهم من اقتناء تجهيزات كهرومنزلية ودراجات نارية بالتقسيط. مقابل راتب شهري يقدر بـ 20 ألف دينار فما فوق.

كشفت مصادر مسؤولة بـ “بنك البركة” عن توقيع مسؤوليه، مؤخراً، اتفاقية مع المنصة الإلكترونية المتخصصة في التسويق الإلكتروني وفق أحكام الشريعة الإسلامية. دون تقديم مساهمة شخصية “ديار دزاير”. حتى يتمكن زبائن البنك من اقتناء منتجات كهرومنزلية متنوعة ودراجات نارية. بنسب تمويل تصل إلى مائة من المائة.

وأكدت مصادر “النهار أونلاين” أن مؤسستهم وضعت ضمن شروطها الأساسية للاستفادة من التمويل. الراتب الشهري المحدد بـ 2 مليون سنتيم فما فوق. موضحةً بأن آجال التسديد محددة بـ5 سنوات “نخصم 33 من المائة من راتب الزبون من أجل تسديد الدين. وذلك بالاستناد على عدد المنتجات وقيمة الدراجة النارية”.

وكان “بنك البركة الجزائر” قد استأنف تمويل السيارات بالشراكة مع شركة “فيات” الجزائر. وعن شروط اقتناء السيارة، تم وضع جملة من الشروط تتمثل في أن يكون عمر الزبون لا يتعدى 70 سنة عند دفع آخر قسط. وبمداخيل شهرية ثابتة ومنتظمة 50.000 دينار وأكثر. كما يجب أن يكون المعني موظفًا أو تاجرًا أو مهنيًا أو متقاعدًا أو من ذوي الدخل، وأن يكون مرسّمًا، مع أقدمية في العمل لا تقل عن 6 أشهر. وبمستحقات شهرية لا تتعدى 30 بالمائة من المداخيل الشهرية. أما هامش ضمان الجدية فيبدأ من 20 بالمائة من قيمة السيارة.