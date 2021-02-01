دراجة نارية جديدة لمحمد المعاق بعد نشره فيديو يشكو تعرضه للسرقة

قامت صفحة أنفو ترافيك ألجيري إي تي Info Trafic Algérie وبفضل المحسنين التكفل بمحمد المعاق الذي سرقة منه دراجته النارية.

ونشر محمد الساكن ببرج الكيفان فيديو عبر الفيسبوك يشتكي من سرقة دراجته النارية صبيحة اليوم من أمام منزله.

وقال محمد عبر الفيديو أنا “بقرايتي وخبرتي ولم أجد عمل .. وين نروح مايقبلونيش لأنني مقعد وزيد يسرقولي الموطو”.

وأضاف محمد “لدي طفلين وأنا بطال تزيدو تسرقولي الموطو والله ما نسمحلك يالي سرقتها”.

الفيديو لاق راوج كبير وسط رواد الفيسبوك كما أثار غضب وإستهجان من سرقة دراجة النارية لشخص من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وعقب نشر الفيديو تفاعل الجزائريين مع محمد أين قام المحسنين بشراء دراجة نارية جديدة له وسيتم تقديمه له غدا إن شاء الله.