دراجي:”اتحاد العاصمة لم يخسر لأن المبادئ أكبر بكثير من التتويجات”

تضامن الإعلامي الجزائري بشبكة قنوات بيين سبورتس القطرية، حفيظ دراجي، مع نادي إتحاد العاصمة، عقب تسليط الإتحاد الإفريقي لعقوبة الخسارة على البساط أمام نهضة بركان المغربي، في إطار ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بسبب حادثة الأقمصة.

وكتب الإعلامي المخضرم حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” متضامنا مع الإتحاد:”عندما تنتصر القيم والمبادئ.. اتحاد العاصمة الجزائري لم يخسر لأن الأخلاق الحميدة، و القيم النبيلة، والمبادئ المثلى، والمواقف البطولية التي نغرسها في نفوس الأجيال الصاعدة، أكثر وقعا من مجرد فوز بمباراة في كأس افريقيا أو حتى كأس العالم ، وأكبر بكثير من كل التتويجات والألقاب مهما كان وزنها.

وأكد دراجي، أن غاية الجزائريين من ممارسة الرياضة هي صناعة أجيال تنتصر بجدارة واستحقاق في كل المجالات، أجيال مقتنعة بأن الحياة لن تتوقف بعد الفوز أو الخسارة ، مثلما لن ينتهي العالم عند الفشل أو النجاح ، وغدا يوم آخر سنفوز فيه ونخسر أيضا، لكننا لن ننهزم ولن نستسلم.

كما أبرز دراجي، أنه بعد كل محنة تتحول في الجزائر إلى منحة، تساهم في تجنيد كل الشعب خلف بلده، ليس بالضرورة ضد أي كان، بل من أجل الوطن الذي لا يمكن أن بتوقف مصيره على نتيجة مباراة كرة .. تحيا الجزائر.